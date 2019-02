Düşes Markle, Prenses Diana’ya benzetildi: Tarih tekerrür ediyor

ABD’li aktör ve yönetmen George Clooney, babasına yazdığı mektubun yayımlanmasının ardından basın kuruluşlarınca hedef tahtasına oturtulan Sussex Düşesi Meghan Markle’ı savundu.

Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın 7 aylık hamile olduğunu ve basın mensuplarınca anbean takip edilerek kendisine çamur atıldığını anlatan ünlü oyuncu, Avustralya basınından Who Magazine’e yaptığı açıklamada, “Prenses Diana’ya yapılan muamelenin aynısı şu an Markle’a uygulanıyor. Her yerde takip ediliyor ve kötüleniyor. Tarih kendini tekrarlıyor gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.