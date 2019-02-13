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Düşes Markle, Prenses Diana’ya benzetildi: Tarih tekerrür ediyor

ABD’li aktör George Clooney, basın mensuplarının Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’a yönelik “sorumsuz” davranışlarının çok ciddi sonuçları olabileceğini söyleyerek, Prenses Diana’ya atıfla “Tarih kendini tekrarlıyor gibi görünüyor.” diye konuştu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD’li aktör ve yönetmen George Clooney, babasına yazdığı mektubun yayımlanmasının ardından basın kuruluşlarınca hedef tahtasına oturtulan Sussex Düşesi Meghan Markle’ı savundu.
 
Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın 7 aylık hamile olduğunu ve basın mensuplarınca anbean takip edilerek kendisine çamur atıldığını anlatan ünlü oyuncu, Avustralya basınından Who Magazine’e yaptığı açıklamada, “Prenses Diana’ya yapılan muamelenin aynısı şu an Markle’a uygulanıyor. Her yerde takip ediliyor ve kötüleniyor. Tarih kendini tekrarlıyor gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.
 
 
1997 yılında paparazziler tarafından takip edildiği sırada bir trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Prenses Diana’ya atıfta bulunan George Clooney, “Sonunun nasıl olduğunu hepimiz gördük.” dedi.
 
Meghan Markle’ın babasına yazdığı mektubun içeriğinin basın kuruluşlarınca yayımlanmasını sert bir dille eleştiren ünlü oyuncu Clooney, “Bir kızın babasına yazdığı mektubun dolaşıma sokulmasının ne kadar sinir bozucu olduğunu anlatamam. Tamamen haksız bir muameleyle karşı karşıya bırakılıyor. Bunun başlı başına bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum.” sözlerini kullandı.

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