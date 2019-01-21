Duvara karşı göçmen reformu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına örülmesini istediği 5,7 milyar dolarlık duvarın finansmanını kabul etmeleri karşılığında Demokratlara kapsamlı bir “göçmenlik reformu” önerisinde bulundu. ABD Başkanı Trump, Demokratlarla arasında krize ve buna bağlı olarak federal hükümetin kapanmasına neden olan “Meksika sınırına duvar” konusunda, Beyaz Saray’da canlı yayında bir açıklama yaptı.

TRUMP ISRARCI

Trump, sözlerine Meksika sınırına neden fiziki bir duvar örülmesinin gerekli olduğunu anlatarak başladı. “Ülkemizin göçmenlik sistemi çok kötü şekilde bozulmuş durumda. Güney sınırının bazı bölümleri yeterince korunamadığı için uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girmesi esaslı bir sorun” diyen Trump, bugüne kadar bu yaklaşımı kabul etmeyen Demokratlara, içerisinde birçok başlığın bulunduğu yeni bir plan hazırladığını söyledi. Trump, önerdiği plan kapsamında, ABD’ye ebeveynleri tarafından yasa dışı olarak getirilmiş yaklaşık 700 bin çocuğun yasal haklarının 3 yıl boyunca koruma altında olacağını ve bu kişilerin sınır dışı edilmeyeceğini, ABD’de Geçici Koruma Statüsü (TPS) altında yaşayan göçmenlerin haklarını 3 yıllığına uzatacaklarını kaydetti.

HÜKÜMET 29 GÜNDÜR KAPALI

“BunlarI yıllardır Demokratlar da Cumhuriyetçiler de istiyordu. Bu planda her iki partinin de istediği maddeler var” şeklinde konuşan Trump, “Bu planda uzlaşılsın ve hükümet bir an önce açılsın” değerlendirmesini yaptı. Trump ile Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar arasında ‘duvar’ anlaşmazlığı dolayısıyla ABD’de federal hükümet 29 gündür kapalı bulunuyor.