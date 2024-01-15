Ebu Ubeyde'den İsrail'e gözdağı! ''100 günde 1000 askeri araç imha edildi''

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde 100 gün boyunca bin İsrail askeri aracını hedef alarak hizmet dışı bıraktıklarını kaydetti. Ubeyde, İsrail ordusuna karşı kullanılan mühimmatın ve silahların çoğunun Kassam'ın üretimi olduğunun altını çizdi.

Ebu Ubeyde, Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi halinde direniş cephelerinden İsrail'e karşı saldırıları genişleteceklerine ilişkin bilgi aldıklarını aktardı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki camilerin çoğunu yok ettiğini 2 milyar Müslümana duyurmanın görevleri olduğunu vurguladı.