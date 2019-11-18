Eğlendirirken milyoner oldu
Kevin satın aldığı 2 adet ‘kazı kazan’ kartlarından tam 1 milyon sterlin ikramiye kazandığını görünce büyük sevinç yaşadı.
Paranın bir kısmını çocukları ve torunları için harcama niyetinde olduğunu söyleyen Kevin, eşinin rahat bir şekilde hareket edebilmesi için evde tadilat yapmayı planladığını söyledi.
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