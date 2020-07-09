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Dünya

Ekvador Dışişleri Bakanı Valencia, 'misyonum tamamlandı' diyerek istifa etti

Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia, dışişleri bakanlığındaki misyonunun tamamlandığını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 09:52 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 09:52
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Ekvador basınında çıkan habere göre, Valencia, düzenlediği basın toplantısında, "diplomatik misyonunun" sona erdiğini vurgulayarak görevinden ayrıldı.

Görevden ayrılmasının, dün istifa eden Devlet Başkan Yardımcısı Otto Sonnenholzner ile ilgisinin bulunmadığını dile getiren Jose Valencia, "Bilakis kendi kararımdır, bakanlıktaki görevimi tamamladığımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkeye hizmetlerinden ötürü Sonnenholzner'a teşekkür ederek, istifasının kabul edildiğini bildirdi.

Jose Valencia, 18 Haziran 2018'de Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Ekvador'da Devlet Başkan Yardımcısı Sonnenholzner, dün yaptığı açıklamada, ülkede "yeni bir yol inşa edilmesi" çağrısında bulunarak görevinden istifa etmişti.

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