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Dünya

Ekvador ve Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 272'ye, Peru'da ise 138'e yükseldi.

AA10 Nisan 2020 Cuma 00:19 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 00:19
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Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 272'ye, toplam vaka sayısı ise 4 bin 965'e ulaştı.

PERU'DA VAKA SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 138'e, vaka sayısı ise 5 bin 256'ya çıktı.

Ülkede salgından en çok etkilenen başkent Lima'da ise vaka sayısı 3 bin 704'e ulaştı.

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