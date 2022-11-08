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Dünya

Ekvador'da hapishanede çatışma: 5 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, hapishanede mahkumlar arasında çıkan çatışma ve isyanda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA8 Kasım 2022 Salı 06:53 - Güncelleme:
Ekvador'da hapishanede çatışma: 5 ölü
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Ekvador basınında yer alan habere göre, başkent Quito'nun kuzeyindeki Pichincha Hapishanesi'nde, mahkumlar çatıştı.

Çıkan çatışmada, şimdiye kadar 5 mahkum öldü, 3 kişi yaralandı.

Ulusal Cezaevleri Ajansı da (SNAI), kavganın organize suç grupları arasında çıktığını belirterek, çok sayıda güvenlik gücünün cezaevinde kontrolü yeniden sağlamak için olaylara müdahale ettiğini bildirdi.

Ekvador'da Litoral Hapishanesi'nde, 4 Ekim'de mahkumlar arasında meydana gelen çatışmalarda 21 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

- ÜLKEDE CEZAEVİ SORUNU

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 450'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.

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