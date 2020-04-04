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Dünya

Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı

Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmayınca polis cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı. Ekvador Devlet Başkanı Moreno, resmi verilerin çarpıtıldığını itiraf ederek korona virüsten yaklaşık 2 bin 500 kişinin öldüğünü açıkladı.

İHA04 Nisan 2020 Cumartesi 00:18 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 00:18
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Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Güney Amerika’da bulunan Ekvador’da halka zor günler yaşatıyor. Ekvador’da yetersiz alt yapı yüzünden koronavirüs ölümleri nedeni ile mezarlıklarda yer kalmayınca polisler cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başlarken, sağlık sisteminin çökmesi nedeni ile cesetler ise sokaklarda bırakılıyor. Ekvador’un batısında yer alan Guayaquil kentinde korona virüs ölümleri nedeni ile mezarlıklarda yer kalmayınca polisler cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı.

Ekvador’da resmi verilere göre toplam koronavirüs vakası 3 bin 368’e, hayatını kaybedenler ise 145’e yükseldi. Yalnız Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, yaptığı açıklamada resmi verilerin çarpıtıldığını korona virüsten yaklaşık 2 bin 500 kişinin öldüğünü itiraf etti.

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