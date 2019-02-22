Son dakika... Ekvator'da 7.7 büyüklüğünde deprem
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ambato kentinin 224 kilometre güneydoğusu olduğu belirlendi.
Pacific Tsunami Uyarı Merkezi, tsunami riskinin olmadığını ve ilk belirlemelere göre bir zaiyat veya hasar bilgisine ulaşılmadığını bildirdi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi web sitesinde yer alan tanık ifadelerine göre, merkez üssünden 253 kilometre uzaklıktaki Ekvador Cuenca'da yaşayan bir kişi sarsıntıyı çok güçlü olarak nitelendirirken, aynı şehirdeki ikinci bir sakin 30 saniyelik bir sarsıntı yaşandığını bildirdi.
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