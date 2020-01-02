'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

AA 02.01.2020 07:21 - Güncelleme: 02.01.2020 07:32

Ülkenin güneydoğusunda, Chiapas eyaletinde Maya medeniyetine ait kalıntıların bulunduğu Palanque arkeolojik bölgesini ziyaret eden Obrador, Meksikalıların yeni yılını kutladığı görüntülü bir mesajla 2019 yılını değerlendirdi.

Obrador, kamuyu dönüştürmeye başladıklarını ve devletin üst kademelerini yolsuzluktan arındırdıklarını anlatarak, 2019'un kendisi için kötü bir yıl olmadığını vurguladı.

Asgari ücrete son 40 yılın en yüksek zammını yaptıklarını, ülkenin para birimi pesonun değer kazandığını, enflasyonun düşürüldüğünü anlatan Obrador, yeni yılda güvenlik eksikliği ve şiddet gibi konularda çalışmaları gerektiğini söyledi.

Suçlular ve kamu otoriteleri arasında net bir hat çizilmesi gerektiğinin önemine değinen Obrador, geçmiş hükümetler döneminde suçlular ve kamu görevlileri arasında gizli ve gayriresmi bir anlaşma olduğunu iddia etti.





Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinde yakalandıktan sonra ABD’ye gönderilen ve burada ömür boyu hapse mahkum edilen "El Chapo lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın bir dönemler ülkede devlet başkanı kadar etkili olduğunu" savundu.





Obrador, "Meksika’da öyle bir dönem oldu ki El Chapo (Guzman) eskiden ülkeyi yöneten hükümetin başındaki devlet başkanı kadar güçlüydü. Çünkü gizli bir anlaşma vardı ve bu anlaşma suçluların cezalandırılmasını engelliyordu." ifadelerini kullanarak, bu durumun kendi iktidarı döneminde tarihe karıştığını kaydetti.