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Dünya

El Salvador'da 'balık istifi' hapishane

El Salvador hapishanesindeki gardiyanlar ülkenin bir numaraları çete üyelerini hapishanede kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ancak bu kontrol altına alma çalışmasında koronavirüs önlemleri bir yana atıldığı görülüyor.

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:33 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 09:55
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El Salvador hükümeti ülkedeki cinayetleri ve diğer suçları azaltmak için çete üyelerini hapishanede kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı hapishanede mahkumlar 'balık istifi' bir hücreye atılıyor.

Nisan ayında da aynı görüntüler basının gündemine oturmuştu.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, bir günde 22 cinayetin işlenmesinin ardından olağanüstü hal ilan etmiş ve hapishanedeki mahkumlar gardiyanlar tarafından avluya 'Balık istifi' şekilde dizilmişti.

NTV'nin haberine göre, Öte yandan dışarıda işlenen suçların yüzde 80'inin hapishanelerdeki çeteler tarafından işlendiği belirtiliyor.

Ancak oluşan bu görüntüler corona virüs salgını kapsamında endişe verici.

Ülkede aşırı sıcak, hijyenik olmayan koşullar ve verem nedeniyle her yıl ülkede çok sayıda mahkum hayatını kaybediyor.

El Salvador dünyada suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden. Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin 2019'da iktidara gelmesiyle ülkede cinayet oranlarında ciddi bir düşüş yaşandı. 38 yaşındaki Bukele bunu hapishanelerdeki önlemleri artırarak sağladı.

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