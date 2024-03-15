İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2024 Cumartesi / 7 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eli kanlı ortakların restleşmesi sürüyor! Biden'dan İsrail'deki erken seçime destek
Dünya

Eli kanlı ortakların restleşmesi sürüyor! Biden'dan İsrail'deki erken seçime destek

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana adeta ölüm yağdırdığı Gazze'deki askeri operasyonlar hakkında Biden ile Netanyahu arasındaki fikir ayrılıkları sorun olmaya devam ediyor. Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiğini ve ülkede seçimlere gidilmesi gerektiğini ifade eden Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'i destekledi.

AA15 Mart 2024 Cuma 23:44 - Güncelleme:
Eli kanlı ortakların restleşmesi sürüyor! Biden'dan İsrail'deki erken seçime destek
ABONE OL

ABD Başkanı Biden, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiğini ve ülkede seçimlere gidilmesi gerektiğini ifade eden Schumer'in konuşmasını değerlendirdi.

"Senatör Schumer ekibime ulaştı, (İsrail hakkında) bir konuşma yapacağını belirtti. Konuşması hakkında değerlendirme yapmayacağım. İyi bir konuşma yaptı ve bence sadece kendisinin değil pek çok Amerikalının da paylaştığı endişeleri dile getirdi." yorumunu yapan Biden, dolaylı olarak Schumer'in dile getirdiği görüşlere yakın olduğunu ima etti.

'NETANYAHU YOLUNU KAYBETTİ'

ABD Kongresindeki en önde gelen İsrail destekçisi isimlerden biri olan Senatör Schumer, dün, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'ten sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulamış ve ülkede seçimlere gidilmesi gerektiğini söylemişti.

ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, kendisinin her zaman bir İsrail dostu olduğunu vurgulamış, bununla birlikte Netanyahu için "Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla birlikte bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze'deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail'e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor." ifadesini kullanmıştı.

  • biden
  • netanyahu
  • gazze
  • Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.