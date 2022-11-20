İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2022 Pazar / 26 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6105
  • EURO
    19,2641
  • ALTIN
    1046.41
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Elon Musk'tan Donald Trump kararı! Yeniden açılacak
Dünya

Elon Musk'tan Donald Trump kararı! Yeniden açılacak

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kapatılan Twitter hesabının yeniden açılacağını açıkladı.

AA20 Kasım 2022 Pazar 04:13 - Güncelleme:
Elon Musk'tan Donald Trump kararı! Yeniden açılacak
ABONE OL

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabının yeniden açılacağını açıkladı.

Musk, Twitter üzerinden 18 Kasım'da, "Trump'ın hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla bir anket başlattı.

Anketin sonuçlarını açıklayan Musk, kullanıcıların yüzde 52'sinin "evet" oyu verdiğini duyurdu.

Musk, "Halk konuştu. Trump, geri dönecek." mesajını paylaşarak, "Halkın sesi, Tanrı'nın sesi." anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei." ifadesini kullandı.

Twitter, 6 Ocak 2021'deki Konge baskının ardından, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." denilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.