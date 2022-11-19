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Dünya

Elon Musk'tan Trump anketi

Sosyal medya şirketi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, 2021'de hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Twitter'a dönmesine ilişkin anket başlattı.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 11:56 - Güncelleme:
Elon Musk'tan Trump anketi
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Musk'ın, Twitter üzerinden, "Eski ABD Başkanı Trump'a hesabı geri verilsin mi?" isimli anketi 7 milyonun üzerinde görüntülendi.

Henüz sonlanmayan ankete katılan kullanıcıların yüzde 53,3'ü "evet" derken, yüzde 46,8'i "hayır" oyu kullandı.

Musk, daha önce askıya alınan Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee hesaplarının yeniden aktif hale getirildiğini bildirdi.

Twitter, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

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