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'Emekli olamıyorsanız şampanya için!'

Fransa’da emeklilik yaşını 62’den 64’e yükselterek maaşlarda kesintiye giden reformpaketine karşı ülke çapında başlatılan genel grev sürerken, Ekonomi Bakanlığı skandal bir paylaşım yaptı.

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Bakanlık, halka yeni yıl kutlamaları için şampanya önerilerinin anlatıldığı bir tweet paylaştı. Özel bir videonun eklendiği mesajda “Yılın sonu, tatil yaklaşıyor. ‘Nasıl şampanya alınır ve saklanır’ tavsiyemizi izle” ifadeleri yer aldı. 

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Skandal tweete Fransızlar sert tepki gösterdi. Emmanuel Macron hükümetinin duyarsızlığını eleştiren mesajların ardından Bakanlık tweet’i sildi. 

Öte yandan, ülke genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı resmi verilere göre 806 bin, sendikalara göre ise 1,5 milyonu buldu. Grev ikinci gününde de hız kesmeden devam ederken, metro hatlarının kapalı olması nedeniyle başta Paris olmak üzere pek çok kente yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 

AB polis şiddetine Fransız kaldı

Avrupa Birliği (AB), Fransa’da süren emeklilik reformu protestolarında polisin şiddet kullanımını kınamaktan kaçınarak, itidal çağrısında da bulunmadı. Günlük basın toplantısında Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto edenlere yönelik polis şiddetini değerlendirmesi istenen AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, “AB Komisyonu hem kişilerin gösteri yapma hakkına hem de basın mensuplarının bu olayları takip ederek haberleştirme hakkına saygı gösteriyor. Ancak aynı zamanda polis güçlerinin gösterilerin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini sağlama bağlamında görevleri bulunuyor. Bunun dışında Fransa’daki durum hakkında bir yorumumuz bulunmuyor” dedi. Mamer, “Güvenlik güçleri bazen zor durumlarla karşılaşabilirler ancak bu durumlar üye ülkeleri ilgilendirir. Üye ülkeler bu süreçlerle baş etmelerini sağlayacak gerekli prosedürlere sahiptir” şeklinde konuştu.

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