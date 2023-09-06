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Dünya

Emirates Havayollarına ait yolcu uçağı Malezya'ya zorunlu iniş yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayollarına ait, 12 İsraillinin de içinde olduğu yolcu uçağı, Malezya'ya zorunlu iniş yaptı.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 18:04 - Güncelleme:
Emirates Havayollarına ait yolcu uçağı Malezya'ya zorunlu iniş yaptı
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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dubai'den kalkarak Singapur'a hareket eden, içinde 12 İsraillinin de olduğu 354 sefer sayılı BAE yolcu uçağının, Malezya'da zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Bakanlığın, havayolu şirketi aracılığıyla uçaktaki İsrailli yolcularla temas kurmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, uçağın olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş yapmak zorunda kaldığı bilgisi verildi.

Uçağın Malezya'da kaldığı sürede yolcuların uçaktan inmesinin istenmediği ve yaklaşık 5 saat sonra pistten ayrılarak yeniden havalandığı kaydedildi.

Malezya'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, geçen ay da 128 İsrailli yolcusuyla Seyşeller'den Tel Aviv'e giden Air Seychelles şirketine ait bir uçağın "teknik sorun" nedeniyle Suudi Arabistan'ın Cidde kentine zorunlu iniş yaptığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli yolcuları taşıyan uçağın "teknik sorun" gerekçesiyle Cidde'ye acil iniş yapmasına izin veren Suudi Arabistan yönetimine teşekkür etmişti.

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