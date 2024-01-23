En ağır kayıp! İşgalci İsrail'e darbe

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtti.

Hagari, bu sırada saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama meydana geldiğini ve binaların çöktüğünü ifade etti.

İsrail güçlerinin patlamanın olduğu anda söz konusu 2 binanın içinde ve yakınında bulunduğunu aktaran Hagari, saldırıda 21 askerin öldüğünü ve şu ana kadar 10'nun isimlerinin açıklandığını kaydetti.

Hagari, söz konusu binalarda meydana gelen patlamanın İsrail güçlerince yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığının tahmin edildiğini aktardı.

İsrail ordusu, henüz rakamları güncellemese de kara saldırısının başladığı 27 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221'e yükseldi.

7 Ekim'den bu yana Lübnan sınırı ve Batı Şeria'daki çatışmalarda dahil öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556'ya çıktı.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NDAN "DAYANILMAZ DERECE ZOR BİR SABAH" AÇIKLAMASI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtti.

Herzog, X sosyal medya platformundan dün Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'de yaşanan çatışmaların son derece zorlu olduğunu belirten Herzog, öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Herzog, 21 askerin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" dile getirerek birlik çağrısı yaptı.

- Savunma Bakanı Gallant'tan "zor ve acı verici bir sabah" açıklaması

Savunma Bakanı Yoav Gallant da 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gazze'den gelen haber nedeniyle bu sabahın kendileri için "zor ve acı verici" olduğunu söyleyen Gallant, öldürülen askerlerin ailelerine ve yakınlarına taziyetlerini iletti.

Gallant, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarının İsrail'in "gelecek on yıllar boyunca geleceğini belirleyeceğini" ileri sürdü.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim k