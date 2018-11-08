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Endonezya'daki mağarada dünyanın en eski hayvan resmi bulundu

Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki mağarada dünyanın en eski çizimi olarak nitelendirilen en az 40 bin yıl öncesine ait hayvan resmi bulundu.

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BBC'nin haberine göre, Kalimantan eyaletinin doğusunda yer alan Borneo Adası'ndaki bir mağarada bugüne kadar bulunan en eski hayvan çiziminin de aralarında olduğu birçok resim keşfedildi.

Figüratif resimlerde soyut nesnelerin değil gerçek varlıkların çizildiği belirtildi.

En az 40 bin yıllık olduğuna inanılan çizimlerdeki hayvan figürünün yaban sığırı olduğu tahmin ediliyor.

Mağarada ayrıca insanların tasvir edildiği resimler ve el şablonları bulundu.

Yeni bulunan 40 bin yÄ±llÄ±k dÃ¼nyanÄ±n en eski maÄŸara resimleri teori deÄŸiÅŸtirdi

İnsan resimlerinin en az 13 bin 600, el şablonlarının ise 51 bin 800 yıl önce çizildiği aktarıldı.

Araştırmacılar, mağara sanatının Borneo'da 52 bin ila 40 bin yıl öncesi dönemde geliştiğini belirtiyor.

Borneo'daki söz konusu mağaranın bulunduğu bölgenin göreceli olarak keşfedilmemiş bir bölge olduğu, bu nedenle bölgede keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı mağara resminin olabileceği aktarılıyor.

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