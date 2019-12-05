En fazla sıtma Nijerya'da görülüyor

"2019 Dünya Sıtma Raporu"na göre, dünyada sıtma vakası, yüzde 25 ile en fazla Nijerya'da yaşanıyor.

2018'de yaklaşık 155 milyon insanın sıtmaya yakalandığı, bunun 84 milyonun Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldüğü kaydedildi.

Nijerya'dan sonra Afrika'da en fazla sıtma hastalığının görüldüğü ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Fildişi Sahili, Angola, Mozambik ve Nijer olarak sıralandı.