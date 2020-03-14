En küçük koronavirüs hastası

IHA 14 Mart 2020 Cumartesi 17:25 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 17:26

İngiltere’de yeni doğan bebek koronavirüs en genç vakası oldu. Annesine koronavirüs teşhisi konulan yeni doğan bebeğin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumda mı bulaştığı ise henüz bilinmiyor. İngiltere’de şu an korona virüs nedeniyle 11 ölü ve 798 vaka bulunuyor.

ÇİN’DEKİ BEBEK SAVAŞI KAZANMIŞTI



Çin’in Çongçing kentinde annesinde korona virüsü tespit edilen An An adlı bebek, koronavirüse karşı savaşı kazanmıştı. Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan korona virüsü testinde pozitif çıktığı belirtilmiş, bebek sezaryen operasyonla dünyaya gelmişti. Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından savaşı kazanmış ve hastaneden taburcu edilmişti.

Öte yandan, Vietnam’da da 2 yaşındaki bir bebeğe Korona virüsü teşhisi konmuştu.