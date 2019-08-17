Geçtiğimiz nisan ayında yapılan seçimleri kazanan ve ekimde yemin ederek görevine bir dönem daha devam edecek olan Widodo, Endonezya’nın 74’üncü bağımsızlık kutlamaları sonrasında meclisteki konuşmasında “Ülkenin ulusal başkentinin Kalimantan’a taşınması için sizin izninizi istiyorum” dedi. 13 milyon nüfuslu Kalimantan, Borneo Adası’nda bulunuyor.