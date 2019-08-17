Endonezya başkentini taşıyor
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin başkentinin Cakarta’dan Kalimantan bölgesine taşınması konusunda meclise resmi bir öneride bulundu.
- STAR
Geçtiğimiz nisan ayında yapılan seçimleri kazanan ve ekimde yemin ederek görevine bir dönem daha devam edecek olan Widodo, Endonezya’nın 74’üncü bağımsızlık kutlamaları sonrasında meclisteki konuşmasında “Ülkenin ulusal başkentinin Kalimantan’a taşınması için sizin izninizi istiyorum” dedi. 13 milyon nüfuslu Kalimantan, Borneo Adası’nda bulunuyor.
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