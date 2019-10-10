Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı

Java adasında Banten eyaletindeki Pandeglang kasabasını Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto, biri erkek biri kadın 2 saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Wiranto Jakarta'ya seyahet etmek üzere helikoptere binmek aracından indiği sırada, saldırganlar harekete geçti.

Endonezya Ulusal Polis Sözcüsü Dedi Prasetyo’ya göre, saldırganları durdurmaya çalışan bir polis memuru yaralandı.

Bakanın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

POLİS 'JAD' DEDİ

Polis tarafından gözaltına alınan iki zanlının DAEŞ bağlantısı araştırıldı.

Birkaç saat sonra, Devlet İstihbarat Ajansı Başkanı Budi Gunawan Jakarta'da gazetecilere, saldırganların DEAŞ bağlantılı bir ötgüt olan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) üyesi olduğunu söyledi.