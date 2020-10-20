Endonezya ve Japonya arasında savunma ve güvenlik anlaşması

AA 20 Ekim 2020 Salı 18:19 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 18:19

Endonezya ve Japonya, savunma ve güvenlik alanlarında ilişkilerini geliştirmeyi planlıyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi ziyaret kapsamında ülkesine gelen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'yi ile başkent Cakarta'da Başkanlık Sarayı’nda kabul etti.

Görüşmede, savunma ve güvenlik alanlarında ilişkileri derinleştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Widodo ve Suga, bu kapsamda yakın bir tarihte dışişleri ve savunma bakanları toplantısının yanı sıra savunma teçhizatı ve teknoloji transferine ilişkin görüşmelerin hızlandırılması konusunda fikir birliğine vardı.

İki lider yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki olumsuz etkilerine rağmen salgın tedbirlerinin hafifletilerek karşılıklı iş seyahatlerinin kısa zamanda yeniden başlatılması kararı aldı. Ayrıca Widodo ve Suga, salgınla mücadele kapsamında sağlık alanında imzalanan iş birliğinden memnun olduklarını belirtti.

Devlet Başkanı Widodo, Suga'nın ilk yurt dışı turunnun ikinci durağı olarak Endonezya’ya gelmesinin önemine değinerek bu ziyaretin iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmeye devam etme arzusunda olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Widodo ayrıca Suga ile görüşmesinde orman, balık ve tarım ürünlerinde yaşanan ithalat izin sorununun yanı sıra karşılıklı ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarın sürdürülmesi konularını ele aldıklarını kaydetti.

Endonezya’da raylı sistemlerde altyapı gelişimine yönelik teşviklerinin devam edeceğini dile getiren Suga da Cakarta yönetiminin salgınla mücadelesine katkı sağlamak amacıyla da bu ülkeye 470 milyon dolar (6,95 trilyon rupiah) kredi sağlayacaklarını bildirdi.

Suga, Kuzey Kore ve Güney Çin Denizi gibi bölgesel sorunlar ile bölgenin barış ve istikrarının korunması konusunda Endonezya ile ortak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.