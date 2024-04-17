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Dünya

Endonezya'da 11 binden fazla kişi tahliye edilecek

Endonezya'nın Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgede yaşayan 11 binden fazla kişi tahliye edilecek.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
Endonezya'da 11 binden fazla kişi tahliye edilecek
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Bernama haber ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda volkanik patlama meydana geldi.

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini, ayrıca 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

Muhari, patlamanın ardından yayılan küllerin çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine sebep olduğunu kaydetti.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi, son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtti.

Endonezyalı yetkililer, volkan uyarısını da en yüksek seviye olan 5'e çıkardı.

Tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

  • Volkanik Patlama
  • Tahliye
  • Ruang Yanardağı
  • Endonezya

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