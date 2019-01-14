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Endonezya'da 189 kişinin hayatını kaybettiği düşen uçağa ait ikinci karakutu bulundu

Endonezya'da 29 Ekim'de düşen ve 189 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına ait ikinci karakutunun bulunduğu bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, Endonezya Deniz Kuvvetlerine bağlı gemiyle yürütülen arama çalışmalarında, Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi düşen yolcu uçağına ait kokpit ses kayıtlarını içeren karakutunun yeri tespit edildi.

Denizcilik Bakan Yardımcısı Ridwan Djamaluddin, yaptığı açıklamada, Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) yetkililerinin kayıp ikinci karakutunun bulunduğu bilgisini teyit ettiklerini belirtti.

Lion Hava Yolları, 3 Ocak’ta ikinci karakutuyu arama çalışmasında KNKT ile iş birliğini sona erdirdiklerini açıklarken, KNKT ise ulaştırma bakanlığı ve donanma birliklerine bağlı ekiplerle kayıp karakutuyu arama çalışmalarının devam edeceğini duyurmuştu.

Yetkililer, uçakta, kazadan bir gün önceki Denpasar-Cengkareng (Cakarta) uçuşu sırasında bazı teknik sorunlar çıktığını, bunlardan birinin de hava hızı problemi olduğunu açıklamıştı. Lion Hava Yolları Genel Direktörü Edward Sirait de düşen uçağın bir önceki seferi olan Denpasar'dan Cengkareng'a uçuşunda teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarına göre bunun giderildiğini duyurmuştu.

Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçakla, 29 Ekim 2018'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan, Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti.

Uçakta, 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere toplam 189 kişi bulunuyordu.

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