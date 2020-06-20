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Dünya

Endonezya'da balıkçı teknesi alabora oldu: 10 kişi kayıp

Endonezya'da bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 10 kişinin kaybolduğu bildirildi.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 16:18 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 16:21
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Kompas gazetesinin haberine göre, Cava ve Sumatra adalarını ayıran Sunda Boğazı’nda 16 balıkçıyı taşıyan tekne, dev dalgalar nedeniyle alabora oldu.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansına (BASARNAS) bağlı ekiplerin, 6 kişiyi kurtardığı, 10 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Yetkililer, bölgedeki Rakata Adası civarında kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Doğu Cava’daki Sumenep bölgesinde geçen yıl haziran ayında, yolcu teknesinin alabora olması sonucu 19 kişi yaşamını yitirmişti.

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