Endonezya'da şiddetli bir deprem meydana geldi
Endonezya'nın Tugu Hilir kenti yakınlarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
- AA
Endonezya'nın Tugu Hilir kenti yakınlarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meydana deprem sonrası tsunami uyarısı yapılırken, Java Adası'nda halka yüksek yerlere çıkmaları çağrısında bulunuldu.
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