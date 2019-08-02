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Endonezya'da şiddetli bir deprem meydana geldi

Endonezya'nın Tugu Hilir kenti yakınlarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Endonezya'nın Tugu Hilir kenti yakınlarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.     

Meydana deprem sonrası tsunami uyarısı yapılırken, Java Adası'nda halka yüksek yerlere çıkmaları çağrısında bulunuldu.

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