Endonezya'da Soputan Yanardağı'nda patlamalar devam ediyor
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi bölgesindeki Soputan Yanardağı'nda patlamalar devam ediyor. Yanardağın 7 kilometre çevresi tehlikeli bölge ilan edildi
- AA
Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, geçen hafta meydana gelen depremin olduğu bölgeye 90 kilometre uzaklıkta bulunan ve iki gün önce faaliyete geçen Soputan Yanardağı'nın dün gece tekrar patladığını açıkladı.
Yanardağın 7 kilometrelik çevresi tehlike bölge ilan edildi.
Bölge halkına yanardağın çevresine yaklaşmaması ve maske kullanması uyarısı yapıldı.
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 571'e yükseldiği bildirilmişti.
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