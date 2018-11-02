Endonezya'da Suudi Arabistan'ın Endonezyalı göçmen işçiyi idam etmesini protesto edildi

Suudi Arabistan'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Taif kentinde cinayet suçundan idama mahkum edilen Endonezyalı Tuti Tursilawati'nin infaz edilmesinin ardından gösteri düzenledi.

"İdamı durdur", "Kaşıkçı'yı parçalara ayıran Suudi Arabistan insanlıktan nasibini almamış" ve "Endonezyalı göçmen işçileri idam etmeyi bırak" pankartları taşıyan göstericiler, "İdamı kınıyoruz", "Suudi Arabistan'ın idamı insan haklarına aykırı" ve "Yargısız infaz" sloganları attı.

Göstericiler, büyükelçilik önüne temsili olarak "büyükelçilik mühürlü" şeklinde yazılı şerit çekerken, polis bina girişinde güvenlik önlemi aldı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, idamı engellemek için girişimlerde bulunduklarını ancak Suudi adli makamlarınca sürecin hızlı geliştirildiğini belirterek, idama ilişkin kendilerinin haber edilmesi noktasında birçok kez Suudi yönetimine talepte bulunduklarını ifade etmişti.

Dışişleri Bakanlığı da salı günü Suudi yönetimine idama ilişkin protesto notu ilettiklerini açıklarken, Suudi Arabistan tarafından idam edilen kişinin ailesi veya konsolosluk yetkililerine konuyla ilgili bilgilendirme yapılmadığı bildirilmişti.

Ülkenin Batı Cava bölgesinden 34 yaşındaki Tursilawati, 2011'de Taif şehrinde çalıştığı evin sahibini öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edilmişti. Tursilawati'nin cezası pazartesi günü infaz edilmişti.

Bu arada geçen ay başında iki ülke arasında Endonezyalı göçmen işçilerin haklarının korunmasına ilişkin anlaşma imzalanırken, Suudi Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in geçen ay sonu ülkeye yaptığı ziyarette de göçmen işçilerin sorunları ele alınmıştı.

Suudi Arabistan, Endonezyalı kadınların ev hizmetlisi olarak çalışmaya gittiği ülkelerin başında geliyor.