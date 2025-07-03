İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2025 Perşembe / 8 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8808
  • EURO
    47,0552
  • ALTIN
    4303.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Endonezya'da turistik feribot faciası!

Endonezya'nın turistik adası Bali'ye sefer yapan arabalı feribotun batması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kayboldu, 30 kişi ise kurtarıldı. Kayıplar için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

IHA3 Temmuz 2025 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
Endonezya'da turistik feribot faciası!
ABONE OL

Endonezya'nın Cava Adası'ndan ünlü Bali Adası'na hareket eden "KMP Tunu Pratama Jaya" adlı feribot, yerel saatle 00.50'de battı. Facia sırasında feribotta bulunan bazı yolcuların sosyal medya üzerinden paylaştığı ve yardım çağrılarının yer aldığı görüntülerde, geminin yan yatmaya başladığı ve su aldığı görüldü. Kıyıdan kameralara yansıyan görüntülerde ise batan feribottan gelen yardım çığlıkları duyuldu.

Bölge Emniyet Müdürü Rama Samtama Putra, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada feribotta 53 yolcu ile 12 mürettebat olmak üzere 65 kişinin bulunduğunu, başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 30 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Kayıp 31 kişi ise aranıyor.

Endonezya Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, çalışmalara lastik botların yanı sıra Surabaya'dan gönderilen büyük bir kurtarma gemisinin de katıldığı belirtildi.

Yaklaşık 17 bin adadan oluşan takımada ülkesi Endonezya'da deniz taşımacılığı birçok bölge için ana ulaşım yöntemi olarak kullanılıyor. Ancak ülkedeki deniz taşımacılığında yaşanan güvenlik zafiyetleri ve özellikle muson sezonunda görülen olumsuz hava şartları nedeniyle sıklıkla kazalar meydana geliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.