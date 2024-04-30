Endonezya'da yanardağ patlaması! Havalimanı kapatıldı

Sam Ratulangi Uluslararası Havalimanı yönetimi, Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından açıklama yaptı.

Yönetim, yanardağın püskürttüğü küller nedeniyle uçakların görüş mesafesinin azaldığını ve küllerin uçak motorlarını tehdit ettiğini, bu yüzden Manado'daki havalimanının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Afet Yönetim Merkezi yetkilileri de küllerin yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve civardaki yerleşim yerlerinin külle kaplandığını bildirdi. En yüksek seviye alarm verilen bölgede, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alandan uzak durulması çağrısı yapıldı.

Ruang Yanardağı'nda 17 Nisan'da meydana gelen patlama sonrasında da havalimanı geçici olarak kapatılmıştı.