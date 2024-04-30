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Dünya

Endonezya'da yanardağ patlaması! Havalimanı kapatıldı

Endonezya'nın kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine Manado kentindeki Sam Ratulangi Uluslararası Havalimanı'nın geçici kapatıldığı bildirildi.

AA30 Nisan 2024 Salı 11:47 - Güncelleme:
Endonezya'da yanardağ patlaması! Havalimanı kapatıldı
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Sam Ratulangi Uluslararası Havalimanı yönetimi, Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından açıklama yaptı.

Yönetim, yanardağın püskürttüğü küller nedeniyle uçakların görüş mesafesinin azaldığını ve küllerin uçak motorlarını tehdit ettiğini, bu yüzden Manado'daki havalimanının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Afet Yönetim Merkezi yetkilileri de küllerin yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve civardaki yerleşim yerlerinin külle kaplandığını bildirdi. En yüksek seviye alarm verilen bölgede, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alandan uzak durulması çağrısı yapıldı.

Ruang Yanardağı'nda 17 Nisan'da meydana gelen patlama sonrasında da havalimanı geçici olarak kapatılmıştı.

  • Ruang Yanardağı
  • Manado Havalimanı
  • Geçici Kapanma

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