Endonezya'daki Agung Yanardağı patladı, uçuşlar iptal edildi

Endonezya’nın Bali Adası’nın doğu kesiminde bulunan Agung Yanardağı patladı. Ulusal felaket ajansı, Cuma gecesi gerçeleşen patlamanın dört dakika 30 saniye sürdüğünü ve o esnasında kraterden üç kilometre uzağa lavlar fışkırdığını bildirdi.

Patlama, yakındaki 8 köyü etkilerken yetkili makamlar, yerel halktan dışarı çıkarken maske takmalarını istedi. Yetkililer, daha büyük bir patlama olması durumunda, tahliye konusunda hazırlıklı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Agung yanardağı, 1963'teki büyük bir patlamanın ardından, yarım asırdan fazla sessizdi. Yanardağ 2017'desessizliğini bozdu ve tekrar faaliyete geçti .