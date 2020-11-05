İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Kasım 2020 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4622
  • EURO
    10,0281
  • ALTIN
    525.579
  • BIST100
    1173.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya'daki Merapi Yanardağı için turuncu alarm verildi
Dünya

Endonezya'daki Merapi Yanardağı için turuncu alarm verildi

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Orta Cava eyaletinde bulunan Merapi Yanardağı için 'turuncu' alarm verildi.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 17:21 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 17:21
ABONE OL

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesinin "turuncu" seviyeye yükseltildiğini açıkladı.

BPPTKG, bu kapsamda yanardağa tırmanış ve turistik gezinin yanı sıra çevresindeki madencilik faaliyetlerinin geçici süreyle askıya alındığını ifade etti.

Son dönemde yanardağda artan hareketliliğin büyük bir patlamayı tetikleyebileceği bilgisini paylaşan yetkililer de yanardağın kraterinin 5 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette bulunmaması konusunda uyarı yaptı.

- ALARM SİSTEMİ 4 AŞAMADAN OLUŞUYOR

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.