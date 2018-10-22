Endonezya: Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair 'şeffaf ve kapsamlı' bir soruşturma istiyoruz

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'den Kaşıkçı soruşturmasının şeffaf yürütülmesi talebinde bulundu.

Widodo ile Adil el-Cubeyr Bogor'daki Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Widodo'nun Cubeyr'e Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmanın açık bir şekilde yapılması talebinde bulunduğunu belirtti.

Widodo'nun görüşmede Kaşıkçı olayı konusundaki endişelerini dile getirdiğini ifade eden Marsudi, Kaşıkçı olayına ilişkin Cubeyr'in Endonezya’ya gelmeden önce de Widodo'yu bilgilendirdiğini kaydetti.

Kaşıkçı'nın kaybolması sürecinde yaşananlar

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerin yer aldığı ortak çalışma grubu oluşturulmuştu. Ortak çalışma grubu, 15-16 Ekim'de konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.

Ortak çalışma grubu, 17 Ekim'de konsolosluk konutunda da inceleme başlatmıştı. Aynı gün olay yeri inceleme ekipleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında ikinci bir arama daha gerçekleştirmişti.

Bu arada, 18 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, soruşturmanın uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütüldüğü belirtilerek, "Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyuna bilgilendirici açıklamalar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi ise 20 Ekim'de, İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.