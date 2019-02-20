Endonezya'nın Maluku Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.