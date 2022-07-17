Enerji krizi nükleeri yeniden gündeme getirdi! Harekete geçtiler

Başbakan Kişida Fumio, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, aktif reaktör sayısını 9'a çıkararak elektrik ihtiyacının yüzde 10'nun nükleer enerjiden temin edilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Tüketimin yoğun olduğu kış aylarında enerji arz ve talebi konusunda sıkıntılar yaşanabileceğine dikkati çeken Kişida, "Olabildiğince çok nükleer santrali en kısa sürede etkin hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Açıklama, hükümetin yaz aylarında arz sıkıntısı nedeniyle vatandaşlardan elektrik tasarrufunda bulunmalarını istediği bir döneme denk geldi.

Sınırlı sayıdaki kömür yatakları dışında fosil kaynaklara sahip olmayan, büyük miktarda ham petrol, doğal gaz ve kömür ithal eden Japonya, uluslararası enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkileniyor.

Uluslararası Enerji Ajansının 2021 rakamlarına göre, elektrik üretiminin yüzde 88'ini fosil kaynaklardan karşılayan ülke, fiyat ve tedarik istikrarsızlığına karşın kırılgan durumda bulunuyor. Kişida hükümeti, bu sebeple gözünü ülkenin geniş nükleer enerji kapasitesine çevirmiş görünüyor.

- 33 NÜKLEER REAKTÖRDEN 4'Ü ETKİN

Japonya, 2011'deki Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki kazadan önce elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu nükleer santrallerden karşılıyordu. Kazayla birlikte çalışır durumda olan 54 reaktörden 21'i kapatıldı, yeni reaktörlerin inşasına onay verilmedi.

Ülkede halen çalışabilir durumda 33 nükleer reaktör bulunuyor. Bugüne dek yalnızca 6 nükleer santraldeki 10 reaktörün yeniden çalıştırılmasına izin verilirken, halen yalnızca 4'ü etkin halde. Diğer reaktörler ise güvelik çalışmalarının tamamlanması ve düzenli teftişler nedeniyle kapalı tutuluyor.

- ONAY SÜRECİ UZAYABİLİR

Ekonomi Bakanı Koiçi Hagiuda, yaptığı açıklamada, reaktörlerin yeniden çalışmasına izin verilebilmesi için yapım planlarının yeni güvenlik standartlarına uygunluğunun onaylanması gerektiğini hatırlatarak, "En büyük önceliğimiz güvenlik. Eğer Nükleer Denetim Kurumu onay verirse harekete geçeceğiz." dedi.

Koiçi ayrıca, hükümetin, reaktörlerin yeniden faaliyete geçmesi için bulundukları bölgelerde yaşayanların da onayına başvuracağını ifade etti. Japonya'da her ne kadar yasal zorunluluk bulunmasa da merkezi hükümetin, reaktörlerin çalışması için bölge halkının ve eyalet valisinin onayını alması yerleşik bir teamül.

- HALKIN ÇOĞUNLUĞU NÜKLEER REAKTÖRLERİN ÇALIŞMASINDAN YANA

Anketler, kamuoyunun reaktörlerin yeniden faaliyete geçmesine yönelik desteğinin arttığını gösteriyor. NNN araştırma şirketinin Yomiuri Shimbun gazetesi ile hafta başında yürüttüğü ankette, katılımcıların yüzde 54'ü, Nükleer Denetim Kurumunun güvenlik standartlarına uyması halinde reaktörlerin çalışmasından yana olduğunu belirtti, karşıt görüş bildirenler yüzde 37'de kaldı.

Öte yandan nükleer karşıtı grupların yerel mahkemelere şikayette bulunarak ve geçici tedbir kararları çıkararak süreci yavaşlatabileceği öngörülüyor. Yerel mahkeme kararlarının temyiz süreci zaman alacağından, reaktörlerin kış aylarında çalışması mümkün olmayabilir.