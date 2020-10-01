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Dünya

Erbil Havalimanı'na saldırıyı kınadı: Sert bir yanıt verilecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Haşdi Şabi'nin ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısını kınadı. Barzani, IKBY'nin bölgenin istikrarını kasteden herhangi bir girişime tolerans göstermeyeceğini ve saldırıya sert bir yanıt verileceğini duyurdu.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 07:44 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 08:01
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Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erbil’e yönelik füze saldırını şiddetle kınadıklarını, IKBY’nin bölgenin istikrarını kasteden herhangi bir girişime tolerans göstermeyeceğini ve saldırıya sert bir yanıt verileceğini ifade etti.

Mesrur Barzani, saldırıyla ilgili Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştüğünü, faillerden hesap sorulmasının önemli olduğuna vurgu yaptığını kaydetti.

IKBY İçişleri Bakanlığı, akşam saatlerinde İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'ye bağlı unsurların Musul vilayetine bağlı Şeyh Nemre köyünden ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Erbil Havalimanı'na doğru 6 füze fırlattığını bildirmişti.

Açıklamada füzelerin havalimanı yakınlarına düştüğü, saldırıda can kaybı olmadığı kaydedilmişti.

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