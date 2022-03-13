Erbil saldırısını üstlendiler: İsrail'e ait merkezi vurduk

AA 13 Mart 2022 Pazar 09:29 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 15:31

The Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Erbil'de yapım aşamasındaki yeni ABD konsolosluk binası yakınına düşen füzelerin "İran kaynaklı" olduğu iddia edildi.

ABD'li yetkililerin, yerleşkenin vurulmadığı ve hiçbir ABD personelinin yaralanmadığını söylediği aktarılan haberde, yetkililerin saldırıda neyin hedef alındığından da emin olmadıklarını belirttikleri kaydedildi.

Haberde, "Irak'ta İran destekli milisler tarafından son yıllarda drone ve roketler kullanılarak bir dizi saldırı gerçekleştirilirken, bu tür saldırıların İran topraklarından kaynaklanması nadirdir." ifadelerine yer verildi.

ERBİL SALDIRISININ HEDEFİNİN "KENTTEKİ İSRAİL İSTİHBARAT VE GÜVENLİK BİRİMİ" OLDUĞU İDDİASI

Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarının hedefinin "kentteki İsrail istihbarat ve güvenlik birimi" olduğu iddia edildi.

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen "Al Mayadeen" televizyonunda yayınlanan haberde, Erbil'deki saldırının hedefinin orada bulunan İsrail'e ait istihbarat ve güvenlik birimi olduğu ileri sürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

İran'a yakın Irak'taki Şii milislerin sıkça kullandığı sosyal medya hesapları ve İran medyası, 13 Nisan 2021'de de Irak'ın kuzeyindeki İsrail üssünün hedef alındığını iddia etmişti.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ise "IKBY sınırları içinde İsrail istihbarat servisi Mossad'a ait üssün hedef alındığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti. İddiaları yalanlayan Adil, "Daha önce de bizlere yönelik İsrail'in IKBY'de üssü bulunduğuna dair ithamlarda bulunulmuştur. Bize göre bu haberler ve ithamlar asılsızdır, amacı da bölgemize yönelik komplo girişimidir." ifadelerini kullanmıştı.

BM IRAK YARDIM MİSYONUNDAN ERBİL'E GERÇEKLEŞTİRİLEN FÜZE SALDIRILARINA KINAMA



Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'ın Erbil kentine gerçekleştirilen füze saldırılarını kınadı.

UNAMI'nin resmi Twitter hesabından, Erbil'deki saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı.

"UNAMI, Erbil'e yönelik menfur füze saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "Iraklıların, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, istikrarını ve birliğini baltalamayı amaçlayan her türlü eyleme karşı birlikte durmaya çağrıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Bu korkakça saldırının faillerinden hesap sorulmalıdır." ifadesine de yer verildi.

IRAK CUMHURBAŞKANI, ERBİL SALDIRISIYLA "HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARININ" HEDEF ALINDIĞINI BELİRTTİ



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını kınayarak bu saldırıların amacının ülkede muktedir bir hükümetin kurulmasını engellemek olduğunu söyledi.

Salih, Erbil'deki füze saldırısına ilişkin bir mesaj yayımladı.

"Erbil'i hedef alan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullanan Salih, şunları kaydetti:

"Saldırının zamanlamasının siyasi tıkanıklığın giderilmesi için başlatılan girişimlere denk gelmesi, muktedir bir hükümetin kurulmasını engellemek içindir. Ülkenin kaosa sürüklenmesi çabaları karşısında sıkıca durmak lazım. Güvenlik güçlerimizin saflarını birleştirmemiz, devlet mercilerini oluşturmamız ve yasa dışı teröristlerle mücadele etmemiz gerekiyor."

- IRAK MECLİS BAŞKANI'NDAN KINAMA



Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Erbil'e düzenlenen saldırıyı kınadı.

Yayımladığı mesajında Halbusi, "Erbil'in hedef alınması Irak'ın egemenliğine ve tüm halkının güvenliğine saldırıdır. Kınadığımız olayın karşısında durmak için ulusal birlik tutumu geliştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

TÜRKİYE, IRAK'IN ERBİL ŞEHRİNE DÜZENLENEN FÜZE SALDIRISINI KINADI



Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırılarla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz. Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Irak'ın yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI, ERBİL SALDIRISINI ÜSTLENDİ

Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'e gece saatlerinde düzenlenen füze saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, İsrail'e ait olduğu belirtilen bir merkezin dün gece Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu kaydedildi.

SADR'DAN, İRAN BÜYÜKELÇİSİ'NE NOTA VERİLMESİ ÇAĞRISI



Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, "İran'ın acilen Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet edilmesi ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'ye nota verilmesini" istedi.

Sadr, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlenmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Sadr, "Irak topraklarının siyasi, askeri ve güvenlik alanında çatışma amaçlı kullanılmaması gerekiyor. Irak'ın içinden komşu ülkelere yapılan saldırıları kınadığımız gibi Irak'ın dışından da topraklarımıza yönelik saldırıları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Iraklı hükümet yetkililerini göreve çağıran Sadr, İran'ın BM'ye şikayet edilmesi, İran'ın Irak Büyükelçisi'ne acilen nota verilmesi ve bu saldırıların bir daha tekrarlanmaması için garanti alınmasını istedi.

Şii lider, İsrail'in Irak'ta varlığı iddialarının da araştırılması talebinde bulunarak, bunun ülke güvenliğini sarsmak için bahane olmaması gerektiğini kaydetti.

- İSRAİL'İN VARLIĞI İDDİASI ARAŞTIRILACAK



Öte yandan Mukteda Sadr ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin telefonda görüşerek, İsrail'in kuzeydeki varlığı iddialarının araştırılması için komisyon kurulmasında mutabık kaldıkları aktarıldı.

IKBY: İRAN BU SALDIRILARI DEFALARCA TEKRARLAMIŞTIR



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızlarının, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını üstlenmesinin ardından IKBY hükümeti yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "13 Mart 2022'de Erbil'deki ABD Konsolosluğu yakınlarındaki bir İsrail üssünü vurma bahanesiyle Erbil'e yapılan korkakça saldırı, sivil bölgeleri hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

"Saldırının faillerinin propagandasının gerçekten uzak olduğu" yinelenen açıklamada, "İran bu saldırıları defalarca tekrarlamıştır ve uluslararası toplumun bu korkakça saldırılar karşısında sessiz kalması, devam etmelerinin önünü açacaktır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası kurumlara çağrıda bulunulan açıklama şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği, Arap Birliği, federal hükümet, Irak parlamentosu ve İran hükümetini bu temelsiz saldırıları acilen araştırmaya, hedeflenen yerleri ziyaret etmeye, gerçekleri halka göstermeye ve bu saldırılar konusunda gerçek ve güçlü bir duruş sergilemeye çağırıyoruz."

- NE OLMUŞTU?



IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını üstlenmişti.