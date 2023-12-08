Erbil'de bomba yüklü İHA bir binayı hedef aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bomba yüklü bir İHA'nın saat 18.05'te sivil bir yerleşim alanındaki binayı hedef aldığı, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı kaydedildi.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, daha önce, Erbil'in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan ABD'ye ait Harir Askeri Hava Üssü ve kent merkezindeki Erbil Havalimanı'nda bulunan koalisyon üssüne saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.