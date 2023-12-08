İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9839
  • EURO
    31,1956
  • ALTIN
    1860.89
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Erbil'de bomba yüklü İHA bir binayı hedef aldı
Dünya

Erbil'de bomba yüklü İHA bir binayı hedef aldı

Irak'ın Erbil kentinde bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) sivil yerleşim birimindeki binayı hedef aldığı, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı kaydedildi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 19:29 - Güncelleme:
Erbil'de bomba yüklü İHA bir binayı hedef aldı
ABONE OL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bomba yüklü bir İHA'nın saat 18.05'te sivil bir yerleşim alanındaki binayı hedef aldığı, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı kaydedildi.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, daha önce, Erbil'in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan ABD'ye ait Harir Askeri Hava Üssü ve kent merkezindeki Erbil Havalimanı'nda bulunan koalisyon üssüne saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

  • İHA saldırısı
  • Erbil olayı
  • can kaybı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.