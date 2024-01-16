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Dünya

Erbil'e balistik füzeli saldırı! İran üstlendi

Irak'ın Erbil kentinde birçok noktaya balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği belirtildi. Erbil Havalimanı, patlamalar nedeniyle hava trafiğini durdurdu. İran Devrim Muhafızları, saldırıları üstlendi.

AA16 Ocak 2024 Salı 00:47 - Güncelleme:
Erbil'e balistik füzeli saldırı! İran üstlendi
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İran resmi haber ajansı IRNA'nın Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bölgedeki casus karargahları ve İran karşıtı terörist grupların toplanma alanları balistik füzelerle hedef alındı.

Habere göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi. Operasyonun detayları daha sonra açıklanacak."

Irak'ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği bildirilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edilmişti.

ERBİL'DE BİRÇOK NOKTAYA FÜZE VE İHA SALDIRISI

Irak'ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, saldırının düzenlendiği bölgelerde bulunan evlerin camlarının sarsıldığı, havada füze ve İHA'ları engellemek için kullanılan C-RAM sistemine dair görüntüler paylaşıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

  • İran
  • Devrim Muhafızları
  • Erbil saldırısı

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