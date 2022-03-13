Erbil'e çok sayıda roket fırlatıldı

13 Mart 2022 Pazar 03:09 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 03:09

Erbil valisinin devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, Irak'ın özerk Kürt bölgesinin başkenti Erbil'e çok sayıda roket düştüğü belirtildi. Eyaletin Sağlık Bakanı Saman Barzanji devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Erbil'deki patlamalardan sonra herhangi bir kurban veya can kaybı olmadı" dedi.

Erbil valisi, ABD Konsolosluğu'nun yoğun füze saldırısının hedefi olup olmadığının kesin olmadığını belirtti. Olayın ardından ABD Konsolosluğu'nun üzerine helikopterler uçmaya başladı.

Bakan Yardımcısı Hiwa Afandi, üçten fazla patlamanın duyulduğunu belirtti. Güvenlik güçlerinin olayı araştırdığı ve yeni bilgilerin kısa süre içinde paylaşılacağı açıklandı.

ABD'li yetkililer de Erbil'deki saldırının ardından askeri zayiatlarının olmadığını duyurdu.

Iraklı Şii Müslüman din adamı Mukteda es-Sadr, Twitter'da "Erbil ateş altında... sanki Kürtler Iraklı değilmiş gibi" paylaşımını yaptı.