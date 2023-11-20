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Dünya

Çatışmaların sona ermesinin ardından Ermenistan'dan sürpriz adım! Taleplerini geri çektiler

Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden yardım taleplerini geri çekti.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 15:36 - Güncelleme:
Çatışmaların sona ermesinin ardından Ermenistan'dan sürpriz adım! Taleplerini geri çektiler
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Ermenistan'ın, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ), yardım taleplerinin gündemden düşürülmesini istediği bildirildi.

Belta haber ajansına göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Minsk'te görüşen KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, Erivan'ın daha önce örgütten yardım talebinde bulunduğunu ve konunun değerlendirildiğini belirtti.

Tasmagambetov, "Ancak Ermeni tarafı karara ilgi duymamaya başladı. Hatta konunun KGAÖ gündeminden düşürülmesini istedi." dedi.

Lukaşenko da Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının sona erdiğini belirterek, "Geleceği düşünme zamanı geldi. Olumlu bir süreç gözlemleniyor. Sadece o bölgede değil genel olarak eski Sovyetler alanında." diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki günlerde Lukaşenko'yu arayarak 23 Kasım'da Minsk'te yapılacak KGAÖ zirvesine katılmayacağını bildirmişti.

  • Ermenistan
  • KGAÖ
  • Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü

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