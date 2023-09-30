Ermenilerin gönüllü dönüşü! Güvenli geçişler sayesinde sayısı 100 bini aştı

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da 19-20 Eylül'de silahlı Ermeni gruplara gerçekleştirdiği operasyonun ardından Ermeni ayrılıkçılar silah bırakırken, Ermeni siviller ise Ermenistan'a dönüyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan gerçekleştirdiği basın toplantısında, yaklaşık 120 bin Ermeni nüfusu olduğu belirtilen Dağlık Karabağ'dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının 100 bin 417'ye ulaştığını açıkladı.

ERMENİLERE GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLANIYOR

Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül'de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim olmuş, Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında diyalog süreci başlamıştı. Azerbaycan, Ermeni silahlı grupların silahsızlanmayı kabul etmesinden 4 gün sonra bölgeden Ermenistan'a giden tek yolu Pazar günü açmıştı. Gönüllü olarak Ermenistan'a dönmek isteyen Ermenilerin ülkeye güvenli bir şekilde geçiş süreci başlamıştı.