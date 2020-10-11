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Dünya

Ermenistan ateşkese rağmen sivilleri hedef almaya devam ediyor!

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek askeri operasyonların yürütüldüğü bölgelerden uzaktaki Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

AA11 Ekim 2020 Pazar 13:32 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 13:32
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir kentlerini, Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine top ve füzelerle ateş açtığı belirtildi.

Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı, sivil altyapının zarar gördüğü aktarıldı.

Bölgede durumun gerginleşmesinin sorumlusunun tamamıyla Ermenistan yönetiminde olduğu belirtildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.

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