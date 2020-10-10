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Dünya

Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan ordusu anında vurdu

Karabağ'da cenazelerin ve esirlerin değişimi için başlatılan ateşkesi Ermenistan deldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiğini açıkladı.

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 11:55 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 13:18
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.

AZERBAYCAN, ATEŞKESİ İHLAL EDEN ERMENİSTAN ORDUSUNUN ZIRHLI ARAÇLARINI İMHA ETTİ

 Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor.

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