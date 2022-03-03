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Dünya

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz ilinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

IHA3 Mart 2022 Perşembe 10:35 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 10:35
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığını açıkladı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Toyuzkale ilinin Çınarlı yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin dün yerel saatle 20.50'den 21.26'ya kadar Tovuz illinin Kohanebi ve Esrik Cirdahan yerleşkelerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerince misillemede bulunulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında hayatını kaybeden veya yaralanan olmadığı kaydedildi. Ayrıca açıklamada durumun şu anda sakin olduğu ve bölgenin Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

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