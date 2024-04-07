İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2024 Pazar / 29 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine son 3 günde 40'dan fazla ateş açtı
Dünya

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine son 3 günde 40'dan fazla ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açmaya devam ettiği belirtilerek, son 3 günde Azerbaycan mevzilerine 40'dan fazla kez ateş açıldığı kaydedildi.

IHA7 Nisan 2024 Pazar 21:23 - Güncelleme:
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine son 3 günde 40'dan fazla ateş açtı
ABONE OL

Ermenistan, bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.15 sıralarında Ermenistan birliklerinin Paşalı ilinin Sultanbey yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açıldı. Bakanlık tarafından son 3 günde Azerbaycan mevzilerine 40'dan fazla ateş açıldığı kaydedilerek, Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

AZERBAYCAN MEVZİLERİNE 16 KEZ ATEŞ AÇILDIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin Çemberek ilinin Cil, Basargeçer ilinin Güneşli ve Gorus ilinin Hoznavar yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Gedebey ilinin Eyriveng, Kelbecer ilinin Cemilli ve Laçın ilinin Hacılar yerleşkelerindeki mevzilerine toplam 16 kez ateş açıldığı belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.