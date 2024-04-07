Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine son 3 günde 40'dan fazla ateş açtı

Ermenistan, bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.15 sıralarında Ermenistan birliklerinin Paşalı ilinin Sultanbey yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açıldı. Bakanlık tarafından son 3 günde Azerbaycan mevzilerine 40'dan fazla ateş açıldığı kaydedilerek, Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

AZERBAYCAN MEVZİLERİNE 16 KEZ ATEŞ AÇILDIĞI BELİRTİLMİŞTİ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin Çemberek ilinin Cil, Basargeçer ilinin Güneşli ve Gorus ilinin Hoznavar yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Gedebey ilinin Eyriveng, Kelbecer ilinin Cemilli ve Laçın ilinin Hacılar yerleşkelerindeki mevzilerine toplam 16 kez ateş açıldığı belirtilmişti.