Ermenistan Karabağ'da teslim oldu! Paşinyan perişan: Başka şansım yoktu

AA 10 Kasım 2020 Salı 03:38 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 03:49

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bildirisi hakkında "Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu" dedi.

PAŞİNYAN: BENİM İÇİN İNANILMAZ ACI VERİCİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmayı imzaladığını, kendisi ve halkı için inanılmaz acı verici olduğunu söyledi. Paşinyan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karabağ çatışmasının Rusya ve Azerbaycan cumhurbaşkanları ile 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bildiriyi imzaladım. Yayınlanan bildiri metni benim ve halkımız için inanılmaz derecede acı verici. Bu kararı askeri durumun derinlemesine bir analizi ve duruma en iyi sahip olan kişilerin takdiri sonucunda aldım. Ayrıca bunun yaratılan durumda en iyi çözüm olduğu inancına dayanmaktadır.”