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Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Putin ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

AA13 Eylül 2022 Salı 01:57 - Güncelleme:
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Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.

ERMENİSTAN ORDUSU PROVOKASYONDA BULUNMUŞTU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

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