İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ocak 2021 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0793
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
Dünya

Ermenistan bir Azerbaycanlı sivili öldürdü

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü.

AA01 Ocak 2021 Cuma 18:07 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 18:08
ABONE OL

 Ermenistan askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Fuzuli ilinde Zabil Babayev isimli sivilin mayına bastığı belirtildi.

Açıklamada, mayının patlaması sonucu Babayev'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulunuldu.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu Azerbaycanlı sivil ve askerler yaşamını yitirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.